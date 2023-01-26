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Зеленський про відповідь на ракетний удар РФ: Тільки зброя знешкоджує терористів

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Сьогодні Україна витримала черговий масований ракетний удар російських військ. Російську агресію може зупинити лише адекватна зброя.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення.

"Сьогодні ми витримали черговий масований ракетний удар терористів.
Удар, який повністю підтверджує все те, про що ми говорили з партнерами і вчора, і від початку нашого дипломатичного марафону. Це зло, цю російську агресію можна й треба зупиняти тільки адекватною зброєю. Ніщо інше держава-терорист не зрозуміє", - заявив він.

Президент наголосив, що серед такої зброї: нові санкції проти РФ та створення спеціального трибуналу.

"Зброєю на полі бою. Зброєю, яка дає захист нашому небу. Новими санкціями проти Росії, тобто політичною та економічною зброєю. Та зброєю юридичною - треба працювати ще активніше для створення трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України й для компенсації всіх збитків, завданих цією війною, за рахунок російських активів", - додав Зеленський.

Глава держави подякував партнерам, які протидіють терору разом з українцями.

"Кожна російська ракета проти наших міст, кожен іранський безпілотник, який застосовується терористами, - це аргументи, чому потрібно більше зброї. Тільки зброя знешкоджує терористів. І я вдячний усім у світі, хто реально протидіє терору разом із нами.", - додав він.

Нагадаємо, 26 січня росіяни вкотре масовано обстріляли Україну. В результаті атаки країни-агресора загинули щонайменше 11 людей.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України