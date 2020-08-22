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Зеленский о вакцине от COVID-19: во все очереди мы записаны

Автор: Максим Зайченко

По его словам, Украина записана во все очереди, что касается вакцины от коронавируса

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина записана во все очереди, что касается вакцины от коронавируса. Но пока определенности в вопросе вакцины нет.

Об этом он сказал в интервью "Украина 24".

"Мы записаны во все очереди, но пока это все слова, разработки, обещания. Поэтому я еще раз прошу серьезно к этому (пандемии коронавируса, - ред.) относиться. Расстояние, маска...", - заявил президент.

Ранее Зеленский заявил, что в Украине есть ряд лабораторий, которые готовы массово производить вакцину от коронавируса: это станет возможным, если будут достигнуты договоренности о поставках.

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Также РБК-Украина писало, что после появления вакцины Украина должна будет получить дозы для 20% населения страны.

Отметим, в Украине за последние сутки подтвердили 2328 новых случаев коронавирусной болезни, что является новым антирекордом.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения рассчитывает, что пандемия COVID-19 завершится менее чем за два года: в ВОЗ также считают, что при больших связях вирус распространяется быстрее, однако в мире есть технологии, чтобы его остановить.

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