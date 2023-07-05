Зеленський: Україна хоче, щоб Латинська Америка долучилася до формули миру

"Україна прагне збільшення підтримки Формули миру з боку держав Латинської Америки, зокрема й Аргентини, адже пункти Формули стосуються подолання всіх криз, спричинених російською агресією", - сказав президент.

В онлайн-зустрічі взяли участь:

близько 400 студентів,

керівників закладів освіти,

професорсько-викладацький склад,

голови іноземних дипломатичних представництв.

Президент акцентував, що всі пункти Української формули миру конкретні й стосуються подолання всіх тих криз, які українці пережили або переживають внаслідок агресії РФ.

"Ми запропонували Формулу миру й хочемо, щоб навколо цього об’єдналися всі держави. Наші військові зброєю витісняють ворога, а політики й суспільства інших держав можуть нас підтримувати в різних мирних ініціативах. Ми хочемо, щоб Латинська Америка долучилася, щоб долучилася Аргентина. Це дуже важливо", - зазначив Зеленський.

Володимир Зеленський також наголосив на необхідності приєднання держав Латинської Америки до санкцій проти Росії, поки не буде досягнуто справедливості й поки РФ не припинить своєї агресії.

Країни Латинської Америки та війна в Україні

Зазначимо, що більшість країн Латинської Америки займають нейтральну позицію щодо повномасштабної війни Росії проти України. Зокрема, найбільші держави континенту - Колумбія, Бразилія, Мексика та Аргентина - відмовилися надавати нашим військовим зброю на прохання США.

Наприклад, своєю неоднозначною позицією особливо відома Бразилія, президент якої звинувачував країни Заходу в тому, що вони заохочують війну, надаючи Україні зброю. При цьому країна продовжує зберігати співпрацю з Росією.

Нині ж Україна активно намагається залучити країни Латинської Америки до підтримки формули миру, оскільки, як заявляв глава МЗС Дмитро Кулеба, таку ініціативу має підтримати якнайбільше країн.

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