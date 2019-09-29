Зеленский ценит огромный личный вклад Меркель, - посол

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что президент Владимир Зеленский высоко ценит личный вклад канцлера Ангелы Меркель в урегулирование ситуации на востоке Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

Издание отмечает, что несмотря на критику Зеленским действий западных лидеров для окончания войны на Донбассе, в Берлине считают, что ответственность за скандал лежит на Вашингтоне.

"Президент Зеленский высоко ценит огромный личный вклад канцлера", - прокомментировал происходящее украинский посол.

Напомним, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму июльского телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. В ходе беседы Трамп заявил о мягкой позиции Европы касательно усиления давления на РФ, а Зеленский с этим согласился. Американский лидер заявил, что США больше поддерживают Украину, чем Европейский союз.

Позже вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил, что критика лидеров Германии и Франции во время июльского телефонного разговора между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом является рабочим процессом большой политики.