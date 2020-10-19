ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Зеленский требует разработать программу страхования врачей от COVID-19

Автор: Юлия Струк

Президент Владимир Зеленский требует разработать программу страхования врачей от COVID-19. Сегодня состоялось селекторное совещание по ситуации с коронавирусом под его председательством.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Представители правительства на селекторном совещании отметили, что 571 миллион гривен субвенции перечислили в регионы для обеспечения кислородом коек в опорных больницах, где принимают больных с COVID-19.

Зеленский подчеркнул, что его беспокоит высокий показатель загруженности коек в медицинских учреждениях.

"Владимир Зеленский отметил, что требует разработки программы страхования врачей от COVID-19", - указано в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что с начала пандемии коронавируса на компенсации заработка медицинским работникам, больным COVID-19, уже направили 3,2 млн гривен. Фонд социального страхования компенсирует утраченный заработок в размере 100% среднего дохода независимо от продолжительности стажа.

Как писало РБК-Украина, Нацслужба здоровья по состоянию на сейчас перечислила заведениям более 1,3 млрд гривен на выплату повышенных зарплат медикам в сентябре и в октябре.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ЗеленскийстрахованиеврачиКоронавирус