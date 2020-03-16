Зеленский требует переговоров с МВФ и налоговых каникул из-за коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках мер против коронавируса потребовал провести переговоры с Международным валютным фондом (МВФ), а также ввести налоговые каникулы для бизнеса. Об этом он заявил в сегодняшнем обращении.

В частности, Зеленский поручил Министерству финансов провести переговоры с МВФ и другими международными партнерами о предоставлении финансовой поддержки для преодоления последствий коронавируса.

"В ближайшее время ожидаем от НБУ, Министерства финансов, государственных и коммерческих банков программу кредитных каникул для малого и среднего бизнеса, а также концепцию налоговых изменений", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский призвал Кабинет министров запретить массовые мероприятия, в которых участвуют более 10 человек, включительно с церковными обрядами и церемониями.

Кроме того, президент просит ограничить работу метрополитенов и все внутренние пассажирские перевозки. По его словам, ограничения должны вступить в силу с 12:00 17 марта. При этом городские пассажирские перевозки смогут осуществляться в маршрутных такси в режиме до 10 человек и до 20 человек в троллейбусах, автобусах, вагонах трамваев.