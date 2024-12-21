Зеленський про трагедію у Магдебурзі: насильство ніколи й ніде не повинно перемагати

"Шокуючі новини з Німеччини, де медики борються за життя постраждалих після жахливого нападу на різдвяний ярмарок у Магдебурзі. Насильство ніколи й ніде не повинно перемагати", - заявив він.

За словами президента, українці моляться за те, щоб медикам вдалося врятувати життя важкопоранених людей.

"Дуже важливо встановити всі обставини й мотиви нападника. Ми підтримуємо жителів Магдебурга та всіх німців у цей важкий день. Тримайтеся, дорогі німецькі друзі", - підкреслив Зеленський.