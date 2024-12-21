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Зеленський про трагедію у Магдебурзі: насильство ніколи й ніде не повинно перемагати

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Дуже важливо встановити всі обставини й мотиви нападника, який на своєму авто в'їхав в натовп на Різдвяному ярмарку у Магдебурзі. Насильство ніколи й ніде не повинно перемагати.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter (Х).

"Шокуючі новини з Німеччини, де медики борються за життя постраждалих після жахливого нападу на різдвяний ярмарок у Магдебурзі. Насильство ніколи й ніде не повинно перемагати", - заявив він.

За словами президента, українці моляться за те, щоб медикам вдалося врятувати життя важкопоранених людей.

"Дуже важливо встановити всі обставини й мотиви нападника. Ми підтримуємо жителів Магдебурга та всіх німців у цей важкий день. Тримайтеся, дорогі німецькі друзі", - підкреслив Зеленський.

Трагедія в німецькому Магдебурзі

У Магдебурзі автомобіль в'їхав у натовп людей на Різдвяному ярмарку 20 грудня. Унаслідок події багато постраждалих.

Як розповіли очевидці, автомобіль в'їхав просто в натовп у напрямку ратуші Магдебурга. Люди в паніці розбігалися.

Зпочатку повідомлялось, що унаслідок інциденту постраждали 20 осіб. Також у ЗМІ з'явилася інформація про загиблих. Наразі вже відомо про 5 загиблих і понад 200 постраждалих. Більшість тих, хто був на ярмарку - це сім'ї з дітьми.

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