ua en ru
Сб, 21 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Зеленський про трагедію у Магдебурзі: насильство ніколи й ніде не повинно перемагати

Україна, Субота 21 грудня 2024 13:30
UA EN RU
Зеленський про трагедію у Магдебурзі: насильство ніколи й ніде не повинно перемагати Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Дуже важливо встановити всі обставини й мотиви нападника, який на своєму авто в'їхав в натовп на Різдвяному ярмарку у Магдебурзі. Насильство ніколи й ніде не повинно перемагати.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter (Х).

"Шокуючі новини з Німеччини, де медики борються за життя постраждалих після жахливого нападу на різдвяний ярмарок у Магдебурзі. Насильство ніколи й ніде не повинно перемагати", - заявив він.

За словами президента, українці моляться за те, щоб медикам вдалося врятувати життя важкопоранених людей.

"Дуже важливо встановити всі обставини й мотиви нападника. Ми підтримуємо жителів Магдебурга та всіх німців у цей важкий день. Тримайтеся, дорогі німецькі друзі", - підкреслив Зеленський.

Трагедія в німецькому Магдебурзі

У Магдебурзі автомобіль в'їхав у натовп людей на Різдвяному ярмарку 20 грудня. Унаслідок події багато постраждалих.

Як розповіли очевидці, автомобіль в'їхав просто в натовп у напрямку ратуші Магдебурга. Люди в паніці розбігалися.

Зпочатку повідомлялось, що унаслідок інциденту постраждали 20 осіб. Також у ЗМІ з'явилася інформація про загиблих. Наразі вже відомо про 5 загиблих і понад 200 постраждалих. Більшість тих, хто був на ярмарку - це сім'ї з дітьми.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Народна партія Автомобільний рух
NEWS
Росіяни запустили 113 дронів та ракету по Україні. Скільки збила ППО
Росіяни запустили 113 дронів та ракету по Україні. Скільки збила ППО
DAILY
Не OnlyFans єдиним: як Податкова дізнається про закордонні доходи українців
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Не OnlyFans єдиним: як Податкова дізнається про закордонні доходи українців