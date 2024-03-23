Зеленський про теракт під Москвою і закиди Путіна: покидьки намагаються звалити на іншого

"Те, що сталося вчора в Москві, очевидно, і Путін, і інші покидьки просто намагаються звалити на когось іншого", - наголосив Зеленський.

Він зауважив, що у кремлівських пропагандистів та керівництва РФ "завжди однакові методи".

"Це вже було. І підірвані будинки були, і розстріли, і вибухи. І завжди вони звинувачують інших", - сказав президент.

Зеленський додав, що російські окупанти прийшли на територію нашої країни, де спалюють міста, катують і ґвалтують людей, і вони ж намагаються звинуватити Україну.

"Вчора ще все це сталося, і ця нікчема Путін, замість того щоб займатись своїми громадянами Росії, звертатись до них, добу мовчав - думав, як це притягнути до України", - сказав Зеленський.

При цьому він додав, що все це "абсолютно передбачувано".

"Тих сотень тисяч росіян, які зараз вбивають на українській землі, точно вистачило б, щоб зупинити будь-яких терористів. І якщо росіяни готові мовчки вмирати в "крокусах" та не ставити жодних питань своїм спецслужбам, то Путін ще не одну таку ситуацію спробує повернути на користь своїй особистій владі. Терористи завжди повинні програвати, і я дякую кожному і кожній, хто справді захищає життя!" - наголошує Зеленський.

Також президент висловив вдячність усім захисникам, які бʼються проти терору і обороняють Україну.

Теракт у ТЦ під Москвою і брехливі закиди Путіна

Нагадаємо, ввечері у п'ятницю, 22 березня в місті Красногірськ у Підмосков'ї кілька озброєних чоловіків у камуфляжі вчинили стрілянину в торговому центрі "Крокус Сіті Хол". За даними росіян, внаслідок атаки загинули понад 100 осіб.

Раніше низка ЗМІ заявили про те, що теракт організувало угруповання ІДІЛ. Проте інші джерела спростовують цю інформацію.

У ГУР Міноборони України теракт назвали спланованою та свідомою провокацією російських спецслужб за вказівкою диктатора Володимира Путіна.

Сьогодні Путін вперше прокоментував теракт у ТЦ "Крокус Сіті Хол". Він повторив вкид про те, що нібито підозрювані у вчиненні теракту хотіли втекти в Україну, де для них було підготовлено "вікно".

Нагадаємо, російські силовики заявили, що нібито затримали чотирьох осіб, причетних до теракту у "Крокус Сіті Холі" у Підмосков'ї. Слідчий комітет РФ стверджує, що зловмисники нібито мали контакти в Україні та збиралися перейти кордон.

Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов у коментарі РБК-Україна заперечує заяви ФСБ і наголошує, що російський режим хоче притягнути "український слід".

Варто додати, що сьогодні росіяни звинуватили громадян Таджикистану у вчиненні теракту, але потім росЗМІ заявили, що всі затримані - росіяни.

Як сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в коментарі РБК-Україна, теракт у ТЦ "Крокус Сіті Хол" під Москвою могло скоїти угрупування ІДІЛ. Але Путін та російські пропагандисти не втратять можливості звинуватити Україну.