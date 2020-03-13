Зеленский созывает СНБО из-за коронавируса

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

СНБО проведет заседание по закрытию границ

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) проведет заседание относительно закрытия границ из-за угрозы коронавируса. Об этом РБК-Украина сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

Пресс-секретарь Зеленского отметила, что детали заседания будут сообщены по завершению.

"Да, сегодня будет заседание СНБО. Детали заседания будут сообщены после завершения", - сообщила Мендель.

Она отметила, что тема заседания - это ситуация с безопасностью в стране.

Ранее сообщалось, что Украина уже закрыла авиасообщение по двум итальянским направлениям, на очереди - еще два.

Отметим, по состоянию на 13 марта в Украине зафиксированы три случая заражения коронавирусом. В частности, коронавирус был обнаружен в 71-летней жительницы Радомышльского района. Она вернулась в Украину из Польши 1 марта.

В Италии находится как минимум один украинец, у которого подтвержден диагноз COVID-19. Еще 4 зараженных коронавирусом соотечественника находятся в Японии.

В связи с этим с 12 марта в Украине ввели карантин. До 3 апреля в Украине будут закрыты все школы, детсады, вузы. Также на три недели по всей стране закроют кинотеатры, ТЦ и запретят проведение массовых мероприятий с участием более 200 человек (в Киеве - более 60).