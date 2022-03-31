Зеленский создал восемь новых военных администраций в Донецкой области

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом создал восемь новых администраций в Донецкой области. Также этим же документом назначены их руководители.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
На базе военно-гражданских администраций населенных пунктов Донецкой области президент Украины создал восемь новых администраций:
В связи с образованием военных администраций населенных пунктов, полномочия соответствующих военно-гражданских администраций населенных пунктов с 31 марта прекращают свое существование.
Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.