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Зеленский создал восемь новых военных администраций в Донецкой области

Владимир Зеленский (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом создал восемь новых администраций в Донецкой области. Также этим же документом назначены их руководители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

На базе военно-гражданских администраций населенных пунктов Донецкой области президент Украины создал восемь новых администраций:

  • Авдеевскую городскую военную администрацию Покровского района
  • Угледарскую городскую военную администрацию Волновахского района
  • Марьинскую городскую военную администрацию Покровского района
  • Очеретинскую поселковую военную администрацию Покровского района
  • Светлодарскую городскую военную администрацию Бахмутского района
  • Славянскую городскую военную администрацию Краматорского района
  • Торецкую городскую военную администрацию Бахмутского района
  • Дружковскую городскую военную администрацию Краматорского района.

В связи с образованием военных администраций населенных пунктов, полномочия соответствующих военно-гражданских администраций населенных пунктов с 31 марта прекращают свое существование.

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Владимир Зеленский