Зеленский создал Совет по молодежным вопросам

Цель создания

Отмечено, что Совет создается с целью содействия развитию потенциала молодежи, ее самореализации и активного участия в общественной жизни и принятии решений по молодежной политике.

Задача нового органа

Указано, что среди задач Совета по молодежным вопросам будет содействие развитию молодежной инфраструктуры.

Кто войдет в состав

В состав этого органа планируется привлечь лидеров молодежных движений и организаций, спортсменов, учредителей молодежных социальных инициатив, деятелей культуры.

Согласно указу, в течение месяца на рассмотрение президента должны быть представлены предложения по персональному составу Совета, а также проект Положения по нему.