Зеленський про смерть Пригожина: неконтрольовані "вагнерівці" можуть стати викликом для усіх

"Мене вже вдруге за день про нього запитують. Таке відчуття, що я на похоронах у нього знаходжусь. Нам стільки смертей приніс уряд РФ, включно з Пригожиним. Нічого гарного про цих людей я сказати не можу, кажу вам відверто", - заявив президент додавши, що для російських воєнних злочинців, окрім суду Гааги й Божого суду, є альтернатива в обличчі диктатора Володимира Путіна.

Водночас Зеленський зауважив, що наразі треба думати про 20 тисяч найманців "Вагнера", які після смерті Пригожина залишились без контролю й можуть бути загрозою для інших країн.

"Для України? Для Білорусі? Для Польщі? А може для Росії? Ніхто не знає. Я думаю, що це буде загальний виклик", - зауважив президент.

Аварія літака Пригожина

Вчора, 23 серпня, в авіакатастрофу на території Тверської області Російської Федерації потрапив літак Євгена Пригожина. Внаслідок цього загинули 10 людей й, як стверджувала Росавіація, особисто ватажок "Вагнера". Водночас офіційно смерть ватажка "найманців" не підтвердили.

За словами експертів, ймовірно, до ліквідації Пригожина причетні диктатор Володимир Путін або ж міністр оборони Росії Сергій Шойгу та голова Генштабу Валерій Герасімов. Кожна зі сторін мала особисті мотиви про які можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

Також нагадаємо, що після невдалого заколоту Пригожина в Росії, частину його найманців було перекинуто до Білорусі. Внаслідок цього низка країн не виключала ризик того, що "вагнерівці" можуть вдатись до провокацій на кордоні країн НАТО.