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Зеленский сменил постоянного представителя президента в Крыму

Фото: Камила Ташева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Владимир Зеленский назначил на должность постоянного представителя президента Украины в АР Крым Тамилу Ташеву, которая последние годы работала в должности заместителя постоянного представителя. Другим указом он освободил от должности Антона Кориневича.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.

Также распоряжением президента уволена с должности первого заместителя постоянного представителя президента Украины в АРК Дарья Свиридова.

Зеленский поблагодарил Кориневича и Свиридову за командную работу, важные достижения постоянного представительства президента Украины в Крыму и совместные усилия по приближению деоккупации Крыма и Севастополя.

"Глава государства также приветствовал на посту постоянного представителя президента Украины в АРК Тамилу Ташеву и на должности заместителя постоянного представителя Дениса Чистикова, которые совместно с командой представительства продолжат определенный президентом курс по деоккупации и реинтеграции Крыма, защиты прав наших граждан с временно оккупированного полуострова", - говорится в сообщении.

Кадровые изменения были запланированы еще до обострения вооруженной агрессии РФ.

Как отметили в пресс-службе, государство активно борется за возвращение территории Крымского полуострова, не забывая и о людях, ради которых идет эта борьба. Деокупация и реинтеграция Крыма - это стратегическая работа, которую начала команда, назначенная президентом Зеленским в 2019 году, и будет продолжена.

"Как неоднократно подчеркивал глава государства, никаких компромиссов по поводу суверенитета и территориальной целостности Украины не может быть и не будет. Война России против Украины началась с оккупации Крымского полуострова и должна завершиться возвращением украинского флага в Автономную Республику Крым и город Севастополь", - говорится в сообщении.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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