Зеленский - Швейцарии: не отдавайте ни одного доллара или евро российской военной машине

Президент Украины в выступлении поблагодарил Швейцарию за поддержку санкций против России. По его словам, это значит очень многое для российской государственной машины и для людей, привыкших, что власть – это деньги и швейцарские банки.

"Чем больше Россия применяет террора, тем больше мы находим поддержку в мире. Сегодня обратился к народу Швейцарии. Это особое государство, оно не расталкивает локтями других на международной арене, но когда говорит свое слово, его слышат абсолютно все", - отметил Зеленский. Он также поблагодарил президента и народ Швейцарии за поддержку Украины и призвал швейцарские компании, еще не покинувшие российский рынок, сделали это немедленно.

"Чтобы не отдавали ни одного доллара, франка или евро российской военной машине на убийства наших людей, чтобы все виновные в войне против нашего государства не могли наслаждаться жизнью в Швейцарии", - подчеркнул в выступлении Президент Украины.