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Зеленский сегодня выступит с речью перед Конгрессом США

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 16 марта, обратится к Конгрессу США. Выступление украинского гаранта запланировано на 15:00 по киевскому времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.

"Сегодня в три часа по киевскому времени я буду выступать перед Конгрессом Соединенных Штатов. Это будет важная речь. От каждого нашего защитника, от каждого нашего гражданина. Для наиболее мощной демократии мира, для государства и граждан, которые могут сделать больше для остановки российской агрессии, для восстановления мира на нашей земле", - заявил Зеленский.

Напомним, вчера Владимир Зеленский выступил перед правительством и парламентом Канады. В своей речи гарант рассказал о войне в Украине.

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