Зеленский сделал заявление после встречи в Киеве с премьер-министрами Чехии, Словении и Польши

"Они нам очень сильно помогают. Прежде всего это сильная позиция, что в такое время, когда много амбассадоров уехали из Украины из-за полномасштабного вторжения РФ, эти люди, лидеры своих прекрасных независимых европейских государств, ничего не боятся. Они больше боятся за нашу судьбу", - заявил Зеленский.

Глава государства отметил, что это очень дружественный шаг, и с такими друзьями и партнерами Украина сможет одержать победу.

Президент также сказал, что он абсолютно доверяет лидерам этих стран касательно гарантии безопасности Украины и ее будущего в Европейском союзе.

"Мы знаем на 100%, все, что мы обговариваем, оно действительно дойдет до позитивной цели для нашей страны", - подчеркнул Зеленский.