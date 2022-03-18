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Зеленский о самоотверженной работе пожарных: "Они все – герои"

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Киев, Пятница 18 марта 2022 01:07
Зеленский о самоотверженной работе пожарных: "Они все – герои" Владимир Зеленский (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Владимир Зеленский сегодня наградил пятерых пожарных государственными наградами и поблагодарил их за преданность своему делу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Владимира Зеленского.

"Они все – герои. Наградил пятерых работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям орденами "За мужество" за самоотверженные действия, за их добросовестность, с которой они спасают всех нас, спасают украинцев", - отметил президент Украины в своем выступлении.

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