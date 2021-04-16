Зеленский: самая сильная страна - не та, где оружие, а та, где есть вакцины

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у самой сильной страны в мире не обязательно должно быть оружие. Однако такая страна должна быть обеспечена вакциной от коронавируса .

Об этом Зеленский заявил после переговоров во Франции со своим коллегой Эммануэлем Макроном.

"В современном мире, даже сегодня. Сильная страна - это не та, где оружие, а та, где есть вакцины. Иногда от небольших стран зависит будущее. Надо уважать страны не по размеру", - считает украинский лидер.

Напомним, ранее стало известно о подписание контракта на 10 млн доз вакцины Pfizer для Украины. Об этом контракте договорились во время встречи президента Владимира Зеленского с исполнительным директором Pfizer Альбертом Бурлою. Первые партии должны поступить в ближайшие месяцы.

В то же время. украинская власть выступает за производство вакцин на территории нашей страны.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что если в Украине как можно быстрее начнут разрабатывать и производить собственную вакцину против коронавируса, первые результаты будут уже через три года.