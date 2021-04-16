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Зеленский: самая сильная страна - не та, где оружие, а та, где есть вакцины

Новина українською → Пятница 16 апреля 2021 18:16
Зеленский: самая сильная страна - не та, где оружие, а та, где есть вакцины Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у самой сильной страны в мире не обязательно должно быть оружие. Однако такая страна должна быть обеспечена вакциной от коронавируса.

Об этом Зеленский заявил после переговоров во Франции со своим коллегой Эммануэлем Макроном.

"В современном мире, даже сегодня. Сильная страна - это не та, где оружие, а та, где есть вакцины. Иногда от небольших стран зависит будущее. Надо уважать страны не по размеру", - считает украинский лидер.

Напомним, ранее стало известно о подписание контракта на 10 млн доз вакцины Pfizer для Украины. Об этом контракте договорились во время встречи президента Владимира Зеленского с исполнительным директором Pfizer Альбертом Бурлою. Первые партии должны поступить в ближайшие месяцы.

В то же время. украинская власть выступает за производство вакцин на территории нашей страны.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что если в Украине как можно быстрее начнут разрабатывать и производить собственную вакцину против коронавируса, первые результаты будут уже через три года.

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