UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський розраховує на подолання табу з надання авіації Україні

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна наполягає на розблокуванні питання надання авіації для боротьби проти російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким.

"Вірю, що завдяки наполегливості нашій і наших польських братів, усіх наших союзників, ми зможемо подолати й інше оборонне табу - подолати табу щодо авіаційної коаліції", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що це дуже складне питання, але над ним потрібно працювати.

Нагадаємо, Польща готова проводити навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Країна також готова передати Україні винищувачі Міг-29 та F-16, але лише в рамках коаліції.

Тим часом Британія готова постачати винищувачі європейським партнерам, щоб вони могли відправити Україні радянські літаки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВійськова допомога