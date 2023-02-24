Зеленський розраховує на подолання табу з надання авіації Україні

"Вірю, що завдяки наполегливості нашій і наших польських братів, усіх наших союзників, ми зможемо подолати й інше оборонне табу - подолати табу щодо авіаційної коаліції", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що це дуже складне питання, але над ним потрібно працювати.

Нагадаємо, Польща готова проводити навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Країна також готова передати Україні винищувачі Міг-29 та F-16, але лише в рамках коаліції.

Тим часом Британія готова постачати винищувачі європейським партнерам, щоб вони могли відправити Україні радянські літаки.

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