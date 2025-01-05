Зеленський розповів, скільки вже вбитих і поранених солдатів КНДР
Нещодавно на боці РФ проти України почали воювати солдати КНДР. Уже зараз серед них убито або поранено 3800 військових.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК Україна з посиланням на його інтерв'ю американському журналісту Лексу Фрідману.
"Північна Корея. 12 тисяч приїхало (на територію РФ для участі у війні - ред.). На сьогодні 3800 вбито або поранено. Вони можуть привезти ще 30-40 тисяч. А можуть і 500. Вони можуть привезти багато людей. Тому що у них автократія", - сказав глава держави.
Водночас Зеленський вважає, що Європа зможе зібрати армію, яка налічуватиме два або три мільйони осіб. Він підкреслив, що на сьогоднішній день найбільшою армією Європи є українська, яка становить 980 тисяч військових. Друге місце посідає Франція, яка має близько 200 тисяч осіб у своїй армії.
"Немає такої мети всіх зібрати - ми не хочемо війни. Ми хочемо росіян зупинити. А вони запрошують солдатів із Північної Кореї. Спалюють їм обличчя, пораненим або вбитим", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, вчора у вечірньому зверненні Володимир Зеленський розповів, що за останні два дні північнокорейські війська втратили до батальйону солдатів у Курській області. Ці втрати сталися в районі села Махнівка.
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