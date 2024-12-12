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Зеленський розповів, скільки РФ вбила священників і зруйнувала церков в Україні

Четвер 12 грудня 2024 02:28
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Зеленський розповів, скільки РФ вбила священників і зруйнувала церков в Україні Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

З моменту широкомасштабного вторгення в Україну російські окупанти вже вбили 50 священнослужителів. Також ворожа армія зруйнувала близько 700 храмів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю СBN.

Глава держави зазначив, що російські загарбники ставляться до різних українських церков приблизно "як до шкіл".

"Тобто всюди, де вони заходили на наші території, вони знищували школи та церкви. Просто, щоб не залишилося жодного сліду", - розповів президент.

За словами Зеленського, велика кількість священників різних конфесій "потрапили у полон, або були вбиті".

"Росіяни вбили 50 священнослужителів - вбили по різному. Є всі докази, як вони їх катували. За що вони їх катували? Тільки за те, що вони "повинні" були служити патріарху Кирилу (патріарх Московський, предстоятель Російської православної церкви Кирило) та їхній церкві, а священик служить людям та Богу", - каже президент.

Також Зеленський розповів про знищення росармією в Україні храмів як внаслідок обстрілів, так і підпалів.

"Вони зруйнували близько 700 церков. Атакували бомбами, ракетами. А там, де вони заходили на територію нашої держави, просто підпалювали", - розповів глава держави.

Нагадаємо, у квітні минулого року Зеленський повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення Росія зруйнувала сотні церков, а також понад 60 музеїв та галерей в Україні.

Також повідомлялося, що липні 2024 року липня російські окупанти вдарили ракетами по Одесі, одна з них влучила по Спасо-Преображенському собору. Внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено будівлю храму та дах.

Додамо, у квітні цього року в МКІП розповіли, що російське вторгнення в Україну призвело до пошкоджень 1974 об’єкти культурної інфраструктури. З них повністю знищений - 321 об’єкт.

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Володимир Зеленський
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