Зеленський розповів, скільки РФ вбила священників і зруйнувала церков в Україні

З моменту широкомасштабного вторгення в Україну російські окупанти вже вбили 50 священнослужителів. Також ворожа армія зруйнувала близько 700 храмів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю СBN .

Глава держави зазначив, що російські загарбники ставляться до різних українських церков приблизно "як до шкіл".

"Тобто всюди, де вони заходили на наші території, вони знищували школи та церкви. Просто, щоб не залишилося жодного сліду", - розповів президент.

За словами Зеленського, велика кількість священників різних конфесій "потрапили у полон, або були вбиті".

"Росіяни вбили 50 священнослужителів - вбили по різному. Є всі докази, як вони їх катували. За що вони їх катували? Тільки за те, що вони "повинні" були служити патріарху Кирилу (патріарх Московський, предстоятель Російської православної церкви Кирило) та їхній церкві, а священик служить людям та Богу", - каже президент.

Також Зеленський розповів про знищення росармією в Україні храмів як внаслідок обстрілів, так і підпалів.

"Вони зруйнували близько 700 церков. Атакували бомбами, ракетами. А там, де вони заходили на територію нашої держави, просто підпалювали", - розповів глава держави.