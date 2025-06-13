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Зеленський розкрив деталі трагічної ДТП у Франції, в якій постраждали діти

Київ, П'ятниця 13 червня 2025 22:48
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Зеленський розкрив деталі трагічної ДТП у Франції, в якій постраждали діти Фото: у Франції український автобус потрапив у ДТП (x.com/icimaine)
Автор: Іван Носальський

У Франції сьогодні, 13 червня, автобус з українцями, зокрема дітьми, потрапив в аварію. На місце події вже направили українських дипломатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

Глава держави зазначив, що автобус повертався навчального обміну з французького ліцею в Бретані. Дорогою до Парижа автобус втратив керування і з'їхав у кювет.

"Наразі відомо про чотирьох загиблих дорослих, троє з них - громадяни України. Ще двоє людей у важкому стані, за їхнє життя борються французькі медики. Решта дітей дістали середні та легкі поранення, усім їм надається необхідна допомога", - розповів президент.

Він уточнив, що на місце події негайно направили команду українських дипломатів і консулів на чолі з послом України у Франції. Вони підтримують зв'язок із сім'ями постраждалих, а також із представниками французьких органів влади та служб на місці події.

Водночас міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр внутрішніх справ Ігор Клименко регулярно інформують про постраждалих та обставини трагедії.

Зеленський подякував Франції за те, що понад 50 аварійних бригад було задіяно, щоб доправити постраждалих дітей до лікарень. Офіс президента Франції Еммануеля Макрона тримає ситуацію на контролі.

Глава держави висловив співчуття всім сім'ям постраждалих.

ДТП у Франції

Нагадаємо, про ДТП у Франції з українським автобусом стало відомо в п'ятницю, 13 червня, вдень.

Попередньо повідомлялося, що загинули 4 людини, ще щонайменше 30 осіб дістали травми. 11 із них - у важкому стані.

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Володимир Зеленський Франція ДТП Діти
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