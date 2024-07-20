Зеленський: розглядаються всі версії вбивства Фаріон, включно з тією, "що веде в Росію"

Вбивство Ірини Фаріон

У п'ятницю, 19 липня, у Львові невідомий стріляв у громадську діячку та колишнього народного депутата Ірину Фаріон.

Фаріон доставили до лікарні з вогнепальним пораненням голови, вона була у важкому стані. Екс-нардеп померла у лікарні.

За фактом стрілянини правоохоронці відкрили кримінальну справу, пізніше її перекваліфікували на умисне вбивство.

Наразі пошуки нападника тривають. У мережі пишуть, що це був чоловік, який протягом декількох днів спостерігав за будинком Фаріон.

Що відомо про вбивство Ірини Фаріон - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.