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Зеленський: розглядаються всі версії вбивства Фаріон, включно з тією, "що веде в Росію"

Львів, Субота 20 липня 2024 13:10
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Зеленський: розглядаються всі версії вбивства Фаріон, включно з тією, "що веде в Росію" Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці продовжують розслідувати вбивство екс-нардепки Ірини Фаріон. Розглядаються всі версії, включно з тією, "що веде в Росію".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Telegram.

Глава держави зазначив, що зранку були нові доповіді міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та глави Служби безпеки України Василя Малюка щодо розслідування вбивства Ірини Фаріон.

"Відпрацьовуються всі доступні камери спостереження, триває опитування свідків, обстежується територія кількох районів. Досліджуються всі версії, включно з тією, що веде в Росію", - повідомив президент.

Зеленський наголосив, що задіяні всі необхідні сили Національної поліції України та СБУ для пошуку злочинця. Міністр внутрішніх справ, заступники генерального прокурора та керівників Національної поліції й СБУ перебувають у Львові.

Вбивство Ірини Фаріон

У п'ятницю, 19 липня, у Львові невідомий стріляв у громадську діячку та колишнього народного депутата Ірину Фаріон.

Фаріон доставили до лікарні з вогнепальним пораненням голови, вона була у важкому стані. Екс-нардеп померла у лікарні.

За фактом стрілянини правоохоронці відкрили кримінальну справу, пізніше її перекваліфікували на умисне вбивство.

Наразі пошуки нападника тривають. У мережі пишуть, що це був чоловік, який протягом декількох днів спостерігав за будинком Фаріон.

Що відомо про вбивство Ірини Фаріон - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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Зеленський: розглядаються всі версії вбивства Фаріон, включно з тією, "що веде в Росію"
Зеленський: розглядаються всі версії вбивства Фаріон, включно з тією, "що веде в Росію"
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