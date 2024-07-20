Зеленський: розглядаються всі версії вбивства Фаріон, включно з тією, "що веде в Росію"

Правоохоронці продовжують розслідувати вбивство екс-нардепки Ірини Фаріон. Розглядаються всі версії, включно з тією, "що веде в Росію".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Telegram.

Зеленський наголосив, що задіяні всі необхідні сили Національної поліції України та СБУ для пошуку злочинця. Міністр внутрішніх справ, заступники генерального прокурора та керівників Національної поліції й СБУ перебувають у Львові.

"Відпрацьовуються всі доступні камери спостереження, триває опитування свідків, обстежується територія кількох районів. Досліджуються всі версії, включно з тією, що веде в Росію ", - повідомив президент.

Глава держави зазначив, що зранку були нові доповіді міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та глави Служби безпеки України Василя Малюка щодо розслідування вбивства Ірини Фаріон.

Вбивство Ірини Фаріон

У п'ятницю, 19 липня, у Львові невідомий стріляв у громадську діячку та колишнього народного депутата Ірину Фаріон.

Фаріон доставили до лікарні з вогнепальним пораненням голови, вона була у важкому стані. Екс-нардеп померла у лікарні.

За фактом стрілянини правоохоронці відкрили кримінальну справу, пізніше її перекваліфікували на умисне вбивство.

Наразі пошуки нападника тривають. У мережі пишуть, що це був чоловік, який протягом декількох днів спостерігав за будинком Фаріон.

Що відомо про вбивство Ірини Фаріон - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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