Зеленский – к российским солдатам: "Сложите оружие, это лучше, чем погибнуть на нашей земле"

Зеленский обратился к российским солдатам и призвал их сложить оружие, чтобы сохранить жизнь.

Президент Украины отметил, что российские войска терпят такие потери в Украине, которых не было в Сирии, не было в Чечне. Не было их и у советских войск в Афганистане.

"Если ваша война, война против украинского народа еще будете продолжаться, то мамы России потеряют больше детей, чем в Афганской и Чеченской войнах вместе взятых. Зачем вам это нужно?", - обратился Зеленский к россиянам.

По его словам, каждый русский солдат, который составит орудие, получит шанс выжить. Президент Украины обратился к "срочникам", которых бросили в котел этой войны, а также к остальным русским солдатам. Зеленский призвал их сложить оружие. По его словам, это гораздо лучше, чем погибнуть на нашей земле.