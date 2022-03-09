UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зеленский о российских обстрелах маршрутов эвакуации: "это просто пытки"

Автор: Владимир Костырин

Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты своими обстрелами срывают проведение эвакуации жителей заблокированных городов и доставку гуманитарных грузов, делая это сознательно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ночное обращение президента.

Глава государства подчеркнул, что 8 марта украинской стороне все же удалось организовать гуманитарный коридор из Сум в Полтаву.

"Сотни людей спасены. Гуманитарный груз доставлен. Но это только процент от того, что нужно сделать, что ждут наши люди, заблокированные украинцы", - рассказал Зеленский.

Президент отметил готовность и к доставке товаров первой необходимости и медикаментов, и к эвакуации граждан из других населенных пунктов, однако войска РФ не хотят прекращать обстрелы.

"Мы готовы, наши грузы готовы, наш транспорт готов... Но нелюди не готовы - они обстреливают маршруты эвакуации. Они блокируют доставку необходимых продуктов и лекарств для людей. Что они хотят? Чтобы украинцы взяли все это с рук оккупантов. Это просто пытки. Осознанные, системные, организованные их государством. Чужим для нас, и безжалостной для всех, даже для ее граждан", - сказал Зеленский.

Ранее глава Сумской областной военной администрации сообщил, что более 3 тысяч гражданских были эвакуированы из Сум.

Напомним также, что эвакуация из Сум 8 марта была временно приостановлена из-за стрельбы по маршруту зеленого коридора.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна России против Украины