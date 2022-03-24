Зеленский - россиянам: государство собирает с вас налоги, чтобы сделать вас беднее

Владимир Зеленский обратился к россиянам и призвал задуматься над тем, куда Россия тратит их налоги и как с каждым днем делает своих граждан беднее исключительно из-за желаний группы руководителей.

"Уверен, среди вас много тех, кому политика вашего государства противна. Кого уже просто тошнит от того, что вы видите по телевизору. От того, как вам врут ваши же пропагандисты в интернете. Пропагандисты, которые оплачиваются из ваших налогов. И врут о войне, которая оплачивается из ваших налогов. И которая делает беднее всех граждан России. Каждый день всё больше", - обратился Зеленский к россиянам.

Он также отметил, что Россия собирает со своих граждан налоги, чтобы сделать их беднее, чтобы изолировать их от мира. По словам президента, Украина никогда не угрожала безопасности Российской Федерации. И сейчас делает всё только для того, чтобы вернуть мир на свою землю.

"Вы, граждане России, тоже заинтересованы в мире. Спасайте своих сыновей от войны. Рассказывайте правду о войне. И если можете покинуть Россию, чтобы не отдавать ваши налоги на войну, сделайте это", - добавил Зеленский.