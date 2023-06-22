Зеленський: росіяни знищують докази своїх злочинів у Херсонській області

Україна має інформацію щодо того, що відбувається на окупованій частині. Там окупанти намагаються знищити докази своїх злочинів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського .

"Звичайно, маємо інформацію і щодо того, що відбувається на окупованій частині Херсонської області. Для цього навіть слова "катастрофа" замало", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що росіяни сформували там спеціальні групи, щоб прибрати й, очевидно, сховати тіла загиблих людей.

"І це не вперше Росія робить - намагається знищити докази та сліди своїх злочинів на окупованій території. Так вони робили й у Маріуполі, і в інших місцях. Але це така правда, яку не сховати", - сказав президент.

Зеленський подякував всім, хто допомагає українській розвідці та спецслужбам здобувати потрібну інформацію.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, російські війська підірвали Каховську ГЕС 6 червня, через що 80 населених пунктів виявилися затопленими. Вода піднялася у деяких місцях до 5 метрів. Станом на зараз вода вже відійшла.

Уряд виділив 565 млн гривень для допомоги постраждалим через підтоплення у Херсонській та Миколаївській областях через підрив РФ Каховської ГЕС.

Унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС станом на вівторок, 20 червня, загинула 21 особа.