Зеленський: росіяни знищують докази своїх злочинів у Херсонській області
Україна має інформацію щодо того, що відбувається на окупованій частині. Там окупанти намагаються знищити докази своїх злочинів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
"Звичайно, маємо інформацію і щодо того, що відбувається на окупованій частині Херсонської області. Для цього навіть слова "катастрофа" замало", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що росіяни сформували там спеціальні групи, щоб прибрати й, очевидно, сховати тіла загиблих людей.
"І це не вперше Росія робить - намагається знищити докази та сліди своїх злочинів на окупованій території. Так вони робили й у Маріуполі, і в інших місцях. Але це така правда, яку не сховати", - сказав президент.
Зеленський подякував всім, хто допомагає українській розвідці та спецслужбам здобувати потрібну інформацію.
Підрив Каховської ГЕС
Нагадаємо, російські війська підірвали Каховську ГЕС 6 червня, через що 80 населених пунктів виявилися затопленими. Вода піднялася у деяких місцях до 5 метрів. Станом на зараз вода вже відійшла.
Уряд виділив 565 млн гривень для допомоги постраждалим через підтоплення у Херсонській та Миколаївській областях через підрив РФ Каховської ГЕС.
Унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС станом на вівторок, 20 червня, загинула 21 особа.
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