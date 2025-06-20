Зеленський: у росіян в Сумській області були божевільні плани, але вбивць знищують

Наступ РФ у Сумській області

Нагадаємо, російські окупанти зайшли в Сумську область і утримують під своїм контролем територію в прикордонній зоні.

На цьому тлі голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров пояснив, що росіяни хочуть створити буферну зону на території регіону.

З урахуванням активних дій РФ у Сумській області Генштаб ЗСУ додав новий напрямок боїв - Північно-Слобожанський.

Водночас сьогодні, 20 червня, російський диктатор Володимир Путін заявив, що він нібито не ставив своїм солдатам завдання окупувати Суми, але "не виключає" такого сценарію.

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