Зеленський: у росіян в Сумській області були божевільні плани, але вбивць знищують

Росія вигадала абсолютно божевільні плани на наступ у Сумській області. Але окупантів там знищують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Голова держави розповів, що він провів Ставку верховного головнокомандувача. Зокрема, була дуже детальна доповідь по фронту. Окрему увагу учасники Ставки приділили Сумській області та діям у прикордонній зоні. "У росіян там були різні плани, наміри - божевільні, як завжди. Стримуємо і знищуємо цих убивць, захищаємо нашу Сумщину", - наголосив Зеленський.

Наступ РФ у Сумській області

Нагадаємо, російські окупанти зайшли в Сумську область і утримують під своїм контролем територію в прикордонній зоні.

На цьому тлі голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров пояснив, що росіяни хочуть створити буферну зону на території регіону.

З урахуванням активних дій РФ у Сумській області Генштаб ЗСУ додав новий напрямок боїв - Північно-Слобожанський.

Водночас сьогодні, 20 червня, російський диктатор Володимир Путін заявив, що він нібито не ставив своїм солдатам завдання окупувати Суми, але "не виключає" такого сценарію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.