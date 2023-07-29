UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський у роковини теракту в Оленівці: Хай кожна втрата РФ буде розплатою за її зло

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський зробив заяву у роковини російського теракту в колонії Оленівки. Тоді російські окупанти умисно вбили полонених бійців "Азову".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

За словами Зеленського, теракт в Оленівці є одним з найбільш жорстоких та підлих злочинів Росії, навмисним та прорахованим вбивством полонених "азовців".

"Хай кожна втрата Росії буде розплатою за її зло і хай кожен окупант, кожен російський убивця, усі відповідальні за цей терор проти України та українців знають - поки ще живі, - що справедливість перемагає. Україна переможе", - наголосив президент.

Теракт в Оленівці

У ніч на 29 липня 2022 року в колонії окупованої Оленівки пролунав вибух. В наслідок цього загинули понад 50 людей, ще 130 були поранені.

Як встановило українське слідство, росіяни підірвали в бараку з полоненими "азовцями" термобаричну зброю. За даними СБУ, це були термобаричні реактивні гранати "Джміль".

Щоб приховати свій злочин, росіяни вигадали та активно поширювали версію про нібито удар українських ракет HIMARS по колонії. Однак днями, майже через рік після трагедії, в ООН офіційно заперечили версію росіян, запевнивши, що причиною вибуху були точно не HIMARS.

Більше про це ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна - "На страту забирали за списками. Що відомо про теракт в Оленівці через рік після трагедії".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийЕленовкаТерактВійна Росії проти України