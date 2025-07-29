Зеленський: РФ після слів Трампа про мир вбила в Україні за добу 22 людини, ще 85 поранила

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Учора прозвучали дуже важливі слова президента (США Дональда – ред.) Трампа про те, як російське керівництво витрачає час світу марно, говорячи про мир і водночас вбиваючи людей. Ми всі хочемо справжнього миру, достойного й тривалого, багато порядних лідерів і країн у світі, які нас підтримують", - зазначив Зеленський.

За його словами, станом на зараз відомо, що за одну минулу добу, коли всі знов відчули надію на закінчення вбивств, російська армія вбила в Україні 22 людини, ще 85 людей були поранені. Під російськими ударами були 73 українські міста та села.

"О другій годині ночі вже цієї доби росіяни завдали ракетного удару по місту Камʼянське – по території міської лікарні. Три людини загинули від цього удару, і серед них вагітна жінка. Її звали Діана, їй було всього лиш 23 роки", - додав президент.

Він також додав, що наприкінці вчорашнього дня, уже майже опівночі, російська авіація вдарила бомбами по території виправної колонії в Запорізькій області.

"Це був свідомий удар, цілеспрямований, невипадковий. Росіяни не могли не знати, що бʼють по цивільних у цій колонії. Багато загиблих, ще 43 людини були поранені, і серед них є люди з дуже важкими пораненнями", - підкреслив Зеленський.

Президент України також додав, що кожне вбивство, кожен російський удар свідчать про те, що Москва заслуговує на дуже жорсткий, справді болісний, а отже, справедливий та дієвий санкційний тиск, їх треба примусити до припинення вбивств і миру.

"Мир можливий. Але тоді, коли Росія припинить війну, яку сама ж і почала, та припинить знущання з людей", - підкреслив глава держави.

Нові заяви Трампа про мир

Новий дедлайн Трампа для РФ

Вчора, 28 липня, президент США Дональд Трамп заявив, що вирішив змінити умови свого ультиматуму щодо введення значних тарифів для російського диктатора Володимира Путіна. Тепер у РФ немає 50 днів на досягнення миру з Україною.

Пізніше американський лідер уточнив, що у глави Кремля залишилося 10-12 днів, також Трамп повідомляв, що розглядає не тільки вторинні тарифи, а й вторинні санкції проти Росії.