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Зеленский рассказал о вражеском обстреле колонны с мирными жителями в Запорожской области

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты снова обстреляли колонну с гражданскими в Запорожской области. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в результате пострадали 4 детей.

Об этом 22 марта сообщает РБК-Украина со ссылкой на ночное обращение главы государства.

"В Запорожской области под обстрел попала колонна с мирными жителями. Там было много детей. Четверо детишек госпитализированы. Двое - в тяжелом состоянии", - сказал Зеленский.

Также президент отметил, что в течение дня 21 марта работало восемь гуманитарных коридоров в трех областях: Киевской, Донецкой и Луганской.

Так, из Ворзеля, Бучи, Великой Дымерки, Мариуполя, Лисичанска, Северодонецка, Попасной и Кременной удалось спасти 8 057 человек.

Видео: Владимир Зеленский в видеообращении рассказал об обстреле войсками РФ колонны с детьми в Запорожской области

Напомним, перед этим в Запорожской области войска РФ обстреляли автомобильную колонну беженцев 16 марта. Тогда ранения получили 5 человек, в том числе один ребенок.

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Владимир ЗеленскийЗапорожская областьВойна России против Украины