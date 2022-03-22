Зеленский рассказал о вражеском обстреле колонны с мирными жителями в Запорожской области

"В Запорожской области под обстрел попала колонна с мирными жителями. Там было много детей. Четверо детишек госпитализированы. Двое - в тяжелом состоянии", - сказал Зеленский.

Также президент отметил, что в течение дня 21 марта работало восемь гуманитарных коридоров в трех областях: Киевской, Донецкой и Луганской.

Так, из Ворзеля, Бучи, Великой Дымерки, Мариуполя, Лисичанска, Северодонецка, Попасной и Кременной удалось спасти 8 057 человек.

Видео: Владимир Зеленский в видеообращении рассказал об обстреле войсками РФ колонны с детьми в Запорожской области