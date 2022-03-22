Зеленский рассказал о вражеском обстреле колонны с мирными жителями в Запорожской области
Российские оккупанты снова обстреляли колонну с гражданскими в Запорожской области. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в результате пострадали 4 детей.
Об этом 22 марта сообщает РБК-Украина со ссылкой на ночное обращение главы государства.
"В Запорожской области под обстрел попала колонна с мирными жителями. Там было много детей. Четверо детишек госпитализированы. Двое - в тяжелом состоянии", - сказал Зеленский.
Также президент отметил, что в течение дня 21 марта работало восемь гуманитарных коридоров в трех областях: Киевской, Донецкой и Луганской.
Так, из Ворзеля, Бучи, Великой Дымерки, Мариуполя, Лисичанска, Северодонецка, Попасной и Кременной удалось спасти 8 057 человек.
Видео: Владимир Зеленский в видеообращении рассказал об обстреле войсками РФ колонны с детьми в Запорожской области
Напомним, перед этим в Запорожской области войска РФ обстреляли автомобильную колонну беженцев 16 марта. Тогда ранения получили 5 человек, в том числе один ребенок.
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