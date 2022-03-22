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Зеленский рассказал о восьми гуманитарных коридорах 21 марта

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на протяжении всего дня 21 марта работало 8 гуманитарных коридоров - в Киевской, Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время брифинга.

Гуманитарные коридоры были в Ворзеле, Буче, Великой Дымерке, Мариуполе, Лисичанске, Северодонецке, Попасном и Кременной. Удалось вывезти 8057 людей.

"Всем спасибо, кто это делал, кто работал ради людей. Удалось также доставить и 200 тонн гуманитарной помощи", - заявил глава государства.

Напомним, Зеленский рассказал о том, что 20 марта под Харьковом оккупанты захватили украинскую гуманитарную колонну после чего, пропала связь с шестью людьми, среди которых пять водителей и один врач.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признался, что предлагал Зеленскому убежище в Британии, но президент отказался.

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Война России против УкраиныВладимир Зеленский