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Зеленский рассказал о Славутиче, который несмотря на оккупацию не удалось покорить

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российским военным несмотря на оккупацию так и не удалось покорить город Славутич в Киевской области. Местные жители вышли с протестами против оккупации и акциями в поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время брифинга.

"Сегодня мы были все вместе с тобой (со Славутичем, -ред.) на твоих улицах, в твоем протесте, и все вместе оккупантам говорили одно: идите домой, пока еще можете ходить. Российские захватчики вошли в Славутич и встретили там такую же реакцию, как и на юге нашей страны, как и на востоке нашей страны", - отметил глава государства.

Он также подчеркнул, что Украина едина в стремлении жить свободно и независимо, и каждый день, куда оккупанты зашли, пока что, показывает, что страна имеет исторические корни и моральную основу на всей своей территории.

"Оккупантам не поможет ничего, что они делают. Отключение нашего телевидения и подключение московских телеведущих, открытки с пропагандой, раздача рублей. Рублей, которые и в России будут скоро принимать на вес, а не по номиналу", - добавил президент.

Напомним, сегодня, 26 марта, Славутич оказался под оккупацией российских войск.

Мы также писали о том, что появились новые подробности об ударе по Львову.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины