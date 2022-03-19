Зеленский рассказал о помощи переселенцам и поддержке тех, кто им выделил жилье

Государственная финансовая поддержка будет для всех перемещенных граждан - взрослых и детей на местах, где они сейчас находятся. Правительство также предоставит жилье для вынужденных переселенцев. Кроме того, после завершения войны будет начато восстановление жилья.

Зеленский также отметил, что будет финансовая поддержка людей, которые поселили у себя переселенцев с территории боевых действий, или временной оккупации.

Как минимум эти люди получат возмещение расходов на коммунальные услуги, которые связаны с пребыванием переселенцев.

"Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ближайшее время пояснит все детали конкретно такой комплексной программы поддержки наших граждан", - заявил глава государства.