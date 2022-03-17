Зеленский рассказал о переговорах с друзьями Украины Эрдоганом, Трюдо и президентом Еврокомиссии

"В течение дня говорил с друзьями Украины. С президентом Турции Эрдоганом, премьер-министром Канады Трюдо. Поблагодарил за поддержку, договорились о новых шагах ради мира в нашей стране.

В разговоре с премьер-министром Ирландии выразил соболезнования в связи с убийством российскими военными ирландского журналиста Пьера Закржевски.

Говорил также с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Договорились о поддержке наших гражданах, временных переселенцев", - рассказал Зеленский.

Также президент добавил, что утром 16 марта он будет выступать перед парламентом Германии.

"Продолжу бороться за еще большую поддержку для Украины. За еще большее давление на Россию. Для нашей общей победы", - отметил он.