Зеленский рассказал, где наиболее сложная ситуация на фронте

"Наиболее сложная ситуация, как и в предыдущие дни, на Донбассе и на Харьковском направлении. Но мы продолжаем делать все, чтобы у наших защитников, у наших защитниц было чем останавливать российские войска", - заявил Зеленский.

Он также отметил, что несмотря на то, что оккупанты преобладают численно, ВСУ удерживают большинство направлений.

Кроме того, Зеленский отметил, что защитники Украины сделают все, чтобы защитить украинскую землю от оккупантов.

"Мы знаем о попытках российских руководителей собрать по всей России новых дураков из курсантов военных училищ, людей с боевым опытом и срочников, чтобы направить их всех на убой в еще одно наступление. Но у нас нет никакого выбора - решается судьба нашей земли и нашего народа. Мы знаем, за что сражаемся. И делаем все для победы", - добавил глава государства.