Зеленский распорядился усилить переговоры о покупке вакцины от коронавируса

Президент Владимир Зеленский приказал усилить международные переговоры о приобретении вакцины от коронавируса. Глава государства поручил внимательно следить за разработками будущей вакцины.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Соответствующее поручение Зеленский озвучил во время селекторного совещания по предотвращению распространения коронавируса при участии премьер-министра.

"Украина должна получить доступ к вакцине наравне с другими странами, как только она будет изготовлена. У нас хорошие отношения с Европейским союзом. Пожалуйста, внимательно следите за разработками вакцины против коронавируса и держите Украину высоко в повестке дня", - отметил Зеленский.

В настоящее время в мире разрабатывается более 130 потенциальных вакцин против коронавируса.

Одна из самых перспективных ученые называют вакцину, которую разрабатывает Британская фармацевтическая компания AstraZeneca, фармгигант обещает создать первые 30 млн доз уже в сентябре.

Также сообщалось, что будущая вакцина должна быть дешевой и максимально доступной для всех стран.