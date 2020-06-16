ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский распорядился усилить переговоры о покупке вакцины от коронавируса

Новости » Коронавирус     16.06.2020 - 14:35
Зеленский распорядился усилить переговоры о покупке вакцины от коронавируса
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Вакцины от COVID-19 еще нет, но Украина рассчитывает купить ее сразу после создания

Президент Владимир Зеленский приказал усилить международные переговоры о приобретении вакцины от коронавируса. Глава государства поручил внимательно следить за разработками будущей вакцины.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Соответствующее поручение Зеленский озвучил во время селекторного совещания по предотвращению распространения коронавируса при участии премьер-министра.

"Украина должна получить доступ к вакцине наравне с другими странами, как только она будет изготовлена. У нас хорошие отношения с Европейским союзом. Пожалуйста, внимательно следите за разработками вакцины против коронавируса и держите Украину высоко в повестке дня", - отметил Зеленский.

В настоящее время в мире разрабатывается более 130 потенциальных вакцин против коронавируса.

Одна из самых перспективных ученые называют вакцину, которую разрабатывает Британская фармацевтическая компания AstraZeneca, фармгигант обещает создать первые 30 млн доз уже в сентябре.

Также сообщалось, что будущая вакцина должна быть дешевой и максимально доступной для всех стран.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины Вакцина
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь