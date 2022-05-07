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Зеленский о ракетном ударе по музею Сковороды: не каждый террорист додумается

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия использовала целую ракету, чтобы уничтожить музей Сковороды. О прицельных обстрелах культурных объектов "не каждый террорист додумается".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение украинского президента.

Он отметил, что оккупанты уже разрушили или повредили почти 200 объектов культурного наследия.

"Похоже, что это страшная опасность для современной России - и музеи, и христианское отношение к жизни, и познание людьми себя. Прицельные ракетные удары по музеям - это не каждый террорист додумается. Но вот такая армия сражается против нас. Вот это они хотят принести и в другие европейские страны", - сказал Зеленский.

Музей представлял собой имение XVIII века, в котором в последние годы своей жизни работал и возле которого был похоронен Григорий Сковорода. Этой зимой в Украине на государственном уровне будут отмечать 300-летие со дня рождения украинского философа и поэта.

Напомним, в ночь с 6 на 7 мая российские оккупанты обстреляли Харьковскую область. Глава Золочевской общины Виктор Коваленко сообщил, что в результате ракетного удара был уничтожен Национальный музей им. Григория Сковороды в селе Сковородиновка.

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Владимир Зеленский