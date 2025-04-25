Зеленський: у ракеті, що вбила киян, було 116 компонентів із США та інших країн

"Недостатність тиску на Росію дає їм змогу завозити такі ракети й іншу зброю та застосовувати тут, у Європі. Недостатність тиску вже на Північну Корею та її спільників дає змогу виробляти, зокрема, такі балістичні ракети. В ракеті, що вбила киян, було щонайменше 116 компонентів, які завозяться з інших країн, і більшість із них, на жаль, вироблена американськими компаніями", - написав Зеленський.

Президент зазначив, що в сучасному світі будь-яка війна може дуже швидко втягнути багато різних субʼєктів, і будь-яка країна, що стає жертвою агресії, завжди захищається не від когось одного, а від групи спільників. Саме тому, за його словами, важливо, щоб і захист був заснований на колективних зусиллях.

"Україна вдячна всім у світі, хто допомагає захищати життя наших людей, постачає нам системи ППО й ракети до них. Ми дякуємо всім, хто зберігає тиск на Росію за цю війну, на її спільників. Ми наполягаємо на тому, що Росія повинна негайно і безумовно погодитись на повне припинення вогню", - додав Зеленський.

Він нагадав, що Україна 45 днів тому погодилася на пропозицію президента США Дональда Трампа щодо тиші в небі, на морі та на фронті. Також Україна пропонувала зробити повною і продовжити тишу, яка могла бути встановлена на Великдень.

"Ми дали й пряму пропозицію Росії припинити удари щонайменше по цивільних обʼєктах. Все це Росія відкидає. Саме тому без тиску це не вирішити. Потрібен тиск на Росію. Припинення вбивств - це перший пріоритет", - наголосив президент.