Зеленський: у ракеті, що вбила киян, було 116 компонентів із США та інших країн
У північнокорейській ракеті, якою Росія вдарила по Києву 24 квітня, було щонайменше 116 компонентів із різних країн. Більшість із них вироблена американськими компаніями.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський написав у Telegram.
"Недостатність тиску на Росію дає їм змогу завозити такі ракети й іншу зброю та застосовувати тут, у Європі. Недостатність тиску вже на Північну Корею та її спільників дає змогу виробляти, зокрема, такі балістичні ракети. В ракеті, що вбила киян, було щонайменше 116 компонентів, які завозяться з інших країн, і більшість із них, на жаль, вироблена американськими компаніями", - написав Зеленський.
Президент зазначив, що в сучасному світі будь-яка війна може дуже швидко втягнути багато різних субʼєктів, і будь-яка країна, що стає жертвою агресії, завжди захищається не від когось одного, а від групи спільників. Саме тому, за його словами, важливо, щоб і захист був заснований на колективних зусиллях.
"Україна вдячна всім у світі, хто допомагає захищати життя наших людей, постачає нам системи ППО й ракети до них. Ми дякуємо всім, хто зберігає тиск на Росію за цю війну, на її спільників. Ми наполягаємо на тому, що Росія повинна негайно і безумовно погодитись на повне припинення вогню", - додав Зеленський.
Він нагадав, що Україна 45 днів тому погодилася на пропозицію президента США Дональда Трампа щодо тиші в небі, на морі та на фронті. Також Україна пропонувала зробити повною і продовжити тишу, яка могла бути встановлена на Великдень.
"Ми дали й пряму пропозицію Росії припинити удари щонайменше по цивільних обʼєктах. Все це Росія відкидає. Саме тому без тиску це не вирішити. Потрібен тиск на Росію. Припинення вбивств - це перший пріоритет", - наголосив президент.
Удар РФ по Києву
Нагадаємо, вчора вночі російські війська завдали ракетно-дронової атаки по Києву. У результаті обстрілу у Святошинському районі частково зруйновано житлову багатоповерхівку, під завалами опинилися мирні мешканці.
За останніми даними, внаслідок атаки загинуло 12 людей, ще 90 - постраждали.
Як пояснив президент України Володимир Зеленський, за допомогою такого удару Росія могла спробувати натиснути на США на тлі намірів Вашингтона якомога швидше зупинити війну.
Пізніше Зеленський повідомив, що для удару по Києву росіяни застосували балістичну ракету виробництва Північної Кореї.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.