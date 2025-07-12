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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Зеленський про Путіна: він як вбивця, що робить свою роботу

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Російський диктатор Володимир Путін фактично не має емоцій, він робить свою роботу, наче вбивця. При цьому у ході особистої зустрічі він багато брехав.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на фільм BBC "Зеленський. Його історія".

На питання журналіста стосовно того, що Зеленський думає про його психологію Путіна та про те, що в нього в голові, український лідер відповів, що свого часу мав з ним довгу зустріч.

"У мене була зустріч із ним. Довга зустріч. У грудні 2019 року у Франції. Але річ не в тому. Він не людина у сенсі людяності. Не про це. Він як… Знаєте, він просто робить свою роботу. Без емоцій. Знаєте, як убивця. Так. Це просто робота", - заявив Зеленський.

Він також підкреслив, що Путін під час розмови дуже багато брехав.

"Для мене моя робота – це частина мого життя, я справді люблю Україну, я хочу миру, я хочу, щоб люди пам'ятали цей період часу та поважали мене. Ось і все. Але це лише частина мого життя. А для Путіна це війна і його життя", - додав президент України.

Зеленський про мотивацію та наміри Путіна

Раніше Зеленський заявив, що Путін планує воювати проти України далі, він не шукає шляхів виходу з війни.

Водночас, За його словами, спільні дії України та союзників створили Росії "стратегічні проблеми".

"Через санкції у Росії немає хорошого майбутнього. Але сумно, що у неї ще є змога воювати далі, тому нам треба збільшити тиск разом", - зазначив президент.

Зеленський також раніше заявив, що Путін, як і раніше, планує захопити всю Україну, а також Білорусь, країни Балтії та інші сусідні країни.

"Він хоче всю Україну, і хоче не чотири роки, не з 2014 року, а давно, – він так сам сформований російським імперіалізмом. І коли він говорить про Україну і про ноги російських солдатів, він говорить і про Білорусь, про країни Балтії, про Молдову, і про Кавказ, і про всі місця на землі, куди можуть дістатись російські вбивці", - зауважив глава держави.

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Володимир Зеленський