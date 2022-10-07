Зеленський про Путіна після перемоги України: з ним розбиратиметься російське суспільство

Після перемоги України з лідером РФ Володимиром Путіним розбиратиметься російське суспільство.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.
Президент України зазначив, що йому байдужа доля Путіна після поразки Російської Федерації.
"(Після поразки – ред.) Росія тоді займатиметься своїми внутрішніми питаннями. І я вважаю, що це правильно, тому що не можна розв'язувати внутрішні питання шляхом захоплення інших територій. Тобто вони повинні відійти на свої території, і почати працювати, реформувати державу і так далі, тобто перейти до внутрішньої політики. Тому мені все одно, що буде з нею (Путіним – ред.). З нею буде розбиратися її суспільство. Це буде суто їхнє питання", - наголосив Зеленський.
Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський та лідер РФ Володимир Путін нібито погодилися відвідати саміт країн G20 в Індонезії у листопаді. Але, за словами прес-секретаря українського президента, остаточного рішення ще не ухвалено.
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