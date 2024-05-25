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Зеленський про Путіна: у нас найнеадекватніший ворог за 100 років

Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Наталія Гурковська

Президент України Володимир Зеленський вважає голову Кремля Володимира Путіна найнеадекватнішим ворогом за останні 100 років. При цьому він "не настільки сильний і точно не вічний".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю центральноазіатським ЗМІ.

"У нас найнеадекватніший ворог, якого можна було уявити за 100 років. Я знаю, що дружба між нами - країнами Центральної Азії - посилить Україну, будь-яку з країн це точно посилить. Але що скаже Путін? Уявіть собі. Я б дуже хотів, щоб у нас було більше зустрічей, був діалог на рівні лідерів країн. Люди завжди домовляться і я в цьому абсолютно впевнений", - сказав він.

Український президент нагадав, що Путін "не настільки сильний і точно не вічний".

"Усі ваші країни, народи переживуть Кремль, і всі переживуть Путіна, 100%. Тому я теж думаю, що треба думати про те, що буде через 10-20 років між людьми наших країн. Якщо хтось когось не поважає, не буде ні контрактів, ні економік – нічого не буде, будуть візи, кордони, черги, не буде літаків, не буде великої кількості рейсів. А якщо люди поважають одне одного, то все буде дуже швидко. Я дуже відкрита людина, мені нема чого приховувати, я знаю, що мені потрібно посилювати дружбу України з іншими країнами, для цього я завжди готовий йти на перший крок", - додав Зеленський.

Висловлювання Зеленського про Путіна

Український президент не вперше висловлюється про голову Кремля Володимира Путіна. З останніх – Зеленський вважає, що Путін боїться того, що може дати саміт миру, який відбудеться у червні у Швейцарії.

Крім того, глава української держави вважає, що Путін не осмислює наслідки своїх рішень перед тим, як їх прийняти. Водночас, на його думку, Путін міг би й сам закінчити війну проти України, якби не знаходився в інформаційному міхурі.

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