Зеленський провів телефонну розмову з Нетаньяху: про що говорили

У понеділок, 7 листопада, президент України Володимир Зеленський провів розмову з Біньяміном Нетаньяху. Зеленський привітав свого співрозмовника з його перемогою на нещодавніх виборах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави у Facebook.

"Всім має бути зрозуміло, на чому саме наголошує Україна та які безпекові наголоси робить Ізраїль", - заявив президент.

Президент додав, що вірить у значне посилення обох держав, тим більше що загрози для України та Ізраїлю споріднені.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський привітав Біньяміна Нетаньяху з перемогою його парламентського блоку на виборах до Кнесету.

Раніше ми писали, що блок екс-прем'єра Біньяміна Нетаньяху отримав парламентську більшість у 64 голоси. До 9 листопада остаточні результати та списки партій мають бути передані президентові Ізраїлю.

Також повідомлялося, що явка на дострокові парламентські вибори в Ізраїлі склала 71,3%, загалом проголосували майже 5 млн ізраїльтян. Це найвища явка із 2015 року.

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