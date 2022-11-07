Зеленський провів телефонну розмову з Нетаньяху: про що говорили

У понеділок, 7 листопада, президент України Володимир Зеленський провів розмову з Біньяміном Нетаньяху. Зеленський привітав свого співрозмовника з його перемогою на нещодавніх виборах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави у Facebook.

"Обговорили основні аспекти відносин між нашими державами", - заявив Зеленський. Президент додав, що вірить у значне посилення обох держав, тим більше що загрози для України та Ізраїлю споріднені. "Всім має бути зрозуміло, на чому саме наголошує Україна та які безпекові наголоси робить Ізраїль", - заявив президент.