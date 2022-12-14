Зеленський провів переговори з президентом МОК: що обговорили

"У розмові з президентом Бахом я відзначив підтримку українських спортсменів. Закликав зробити свій внесок у відновлення України зруйнованих РФ спортивних об'єктів. Засмучений наміром повернути спортсменів РФ та Білорусі на світові змагання", - зазначив Зеленський.

За словами президента, під час розмови він нагадав Баху про те, що з початку повномасштабної війни через російську агресію загинули 184 українські спортсмени, а РФ продовжує використовувати спорт з пропагандистською метою.

"Справедливою відповіддю для країни-терориста може бути лише повна ізоляція на міжнародній арені. Зокрема це стосується і міжнародних спортивних заходів", - наголосив голова держави.